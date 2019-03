Destrossen el polèmic mural de «La Manada» a Olot

Uns desconeguts han destrossat el mural La Manada que hi ha a la façana de l'Ajuntament d'Olot i on apareixen representants el rei, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal a cavall. L'obra ha aparegut aquest matí amb un gran tall a la part inferior.La iniciativa artística, impulsada per l'Assamblea Artistes de la Garrotxa, és obra de Quim Domene i busca vincular la situació de Catalunya amb la reivindicació del 8-M.El PP n'ha exigit la retirada i el PSC ha assegurat que "posa en risc la convivència". L'alcalde, Josep Maria Corominas, per la seva banda, va dir que l'obra s'emmarca en "la llibertat d'expressió" i que no hi actuaran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor