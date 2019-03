L'Audiència Nacional descarta el terrorisme però manté les penes de presó per als joves d'Altsasu

L'Audiència Nacional ha conclòs que la suposada agressió de vuit joves d'Altsasu a dos guàrdies civils i les seves parelles el 2016 no és terrorisme, tal com demanava la Fiscalia, però confirma les penes d'entre 2 i 13 anys de presó de la sentència dictada el passat 1 de juny per atemptat contra els agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces. Només es redueix la condemna per a Iñaki Abad, que hauria comès dos delictes de lesions i no tres. La sentència es dictarà avui.El passat 1 de juny, la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional va condemnar Oihan Arnanz a 13 anys de presó, Jokin Unamuno i Adur Ramírez de Alda a 12 anys; Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea i Aratz Urrizola, a 9 anys i Ainara Urkijo a 2 anys de presó (l'única que està en llibertat).Excepte Ainara Urkijo -condemnada per un delicte d'amenaces i desordres públics-, la resta dels acusats estan condemnats per delictes d'atemptat als agents de l'autoritat i lesions i la sentència afegeix que els fets es van cometre per motius ideològics i per animadversió a la Guàrdia Civil. En el cas d'Iñaki Abad i Oihan Arnanz se'ls va condemnar també per desordres públics.Tanmateix, el tribunal no va assumir les tesis de la Fiscalia, que sol·licitava entre 12 any i 6 mesos i 62 anys i 5 mesos de presó per als joves d'Altsasu i considerava que els fets eren constitutius d'un delicte de terrorisme.Els fets es van produir a l'octubre del 2016 després d'una baralla de matinada entre membres de la Guàrdia Civil (fora de servei), les seves parelles i els joves en un bar d'Altsasu. Abans del judici, tres dels joves (Adur, Jokin i Oihan) ja es trobaven en situació de presó preventiva des de feia més de 500 dies. La resta (a excepció d'Ainara) hi van ingressar després de dictar-se sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor