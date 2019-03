El PSC s'alinea amb el PP pel polèmic mural de «La Manada» a Olot

La versió que l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa del quadre La càrrega, de Ramon Casas, va penjar el setembre passat. Foto: Xavier Borràs.

El PSC Olot ha emès un comunicat en relació amb el mural de l'artista Quim Domene, titulat La sobrecàrrega , basat en l'obra La càrrega, de Ramon Casas, que va penjar aquest dilluns a la façana de l'Ajuntament de la capital l'Associació d'Artistes de la Garrotxa, com ja han fet en onze intervencions anteriors (una cada mes, aproximadament).En aquest comunicat, els socialistes olotins s'alineen amb les tesis del Partit Popular de Catalunya , que ahir mateix, des de Girona (aquesta organització unionista no té representació enlloc de la Garrotxa) va blasmar l'obra, també en un comunicat al seu web, en què apareixen muntats a cavall el rei, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal darrere de l'escultura El desconsol, de Josep LLimona, situada als jardins del Parlament de Catalunya.En l'escrit, el PSC mostra un cert despit quan afirma que "hem estat en silenci en relació a l'última obra que s'ha exposat a la façana de l'Ajuntament, malgrat considerar que hem estat víctimes", en una referència clara a l'obra que es va exposar el setembre de 2018 en què el guàrdia civil que apareix al quadre de Ramon Casas branda una bandera amb les sigles del PSC en comptes del sabre. En aquest sentit, agraeixen "les nombroses manifestacions de solidaritat" que afirmen haver rebut.El comunicat afegeix que l'obra de Domene "ens ha indignat no tant perquè ens sentim afectats, com perquè barreja la polèmica política amb un dels fets més brutals que pot patir un ésser humà: la violació de la seva persona". Per al PSC d'Olot, "el més lamentable és que l'alcalde Coromina i el seu grup municipal no vegin que amb manifestacions d'aquesta mena es posa en risc la convivència a la ciutat". Segons aquesta tesi, quan una obra es posa al servei de la polèmica política, "automàticament pren partit i perd el seu caràcter d'objecte artístic". "I quan es barreja la causa independentista amb la violació d'una dona, s'està insultant a la ciutadania", conclouen.Mentre el batlle d'OLot, Josep M. Corominas, ha volgut deixar clar que l'espai a la façana on es pengen les obres és gestionat per l'Associació d'Artistes de la Garrotxa i que en tot cas ens trobem davant d'un cas relatiu "a la llibertat d'expressió", el propi autor, Quim Domene, ja havia manifestat que la relació amb l'episodi de La Manada –els violadors d'una noia que tot i condemnats no han entrar a la presó– té a veure amb "el mite del macho ibérico i la fatxenderia d'una rància classe política que es resisteix a desaparèixer". Representa, segons l'artista fincat a la Vall de Bianya, "el fanfarró-perdonavides, amb màster o sense, una espècie animal que ha aflorat en la política i que es creu amb el dret d’arrasar tot allò que no és del seu curt ideari polític: El dret a la llibertat d’expressió, a l’autodeterminació, a la diversitat lingüística, a la memòria històrica, a la justícia social i, sobretot, a la igualtat i a l’acceptació de tota mena de gèneres".

