La Intersindical-CSC desbanca CCOO i UGT i és primera força a la Generalitat

La Intersindical-CSC ha estat la gran sorpresa de les eleccions sindicals d'aquest dimecres a la Generalitat de Catalunya, ja que pràcticament ha multiplicat per vuit el nombre de delegats i s'ha situat com a primera força. En concret, ha passat de 4 a 35 representants dels treballadors als serveis centrals i als quatre serveis territorials de l'administració, empatant així amb la Catac-IAC, que ha perdut cinc dels 40 que va aconseguir el 2015.Els grans damnificats de la contesa electoral han estat CCOO i UGT, que s'han deixat pel camí 16 delegats entre els dos. En concret, CCOO n'ha aconseguit 10 menys que en les anteriors eleccions, passant de 39 a 29, mentre que UGT n'ha retingut 28 dels 34 que tenia. Per altra banda, CSI-F ha mantingut els 21 que ja va assolir el 2015, així com Acaip -sindicat de treballadors de presons- i el SAC també s'han quedat amb els 3 i 2 delegats que respectivament ja tenien.Pel que fa als vots, Catac-IAC és qui n'ha obtingut més, 2.910 dels 12.607 totals, el 23,1%, seguit de la Intersindical-CSC (21,9%), CCOO (18,1%) i UGT (16,6%). Pel que fa a les diferents circumscripcions, CCOO ha estat el sindicat més votat a Lleida i Tarragona, la Catac-IAC ho ha estat als serveis centrals, UGT a Barcelona, i la Intersindical-CSC a Girona.La Intersindical-CSC s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats i, en un comunicat, els ha explicat pel fet d'haver pogut presentar candidatura a totes les eleccions i pel "posicionament del sindicat republicà d'una manera molt clara i sense fissures en favor de la República Catalana" i de vagues generals com la que va convocar el 21 de febrer . Apunta també que, de cara a un possible nou 155, és la millor central per "defensar al personal públic i a les institucions catalanes contra la repressió que comporti un nou control per part del govern espanyol".Aquests resultats, a més, permetran que el sindicat independentista tingui presència a la Mesa General de la Funció Públca per primera vegada, "fet que comportarà la possibilitat d'influir en els acords i en les propostes de millora que es plantegin a la Generalitat". En tot cas, el comunicat també recorda que aquests comicis són els primer d'un cicle de votacions a l'administració catalana, el qual seguirà a l'ensenyament i la sanitat públiques, sectors on també espera "obtenir uns bons resultats per convertir-se en el sindicat republicà de l'adminsistració catalana".

