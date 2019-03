Els Mossos tenen la paraula

Els Mossos han estat durament atacats pels estaments de l'Estat durant aquesta setmana al Tribunal Suprem. José Antonio Nieto Diego Pérez de los Cobos , alineats per afermar el relat de la violència desplegat per la Fiscalia, els han acusat de ser còmplices del referèndum i d'haver-se plegat als objectius polítics del Govern. Pérez de los Cobos va ser especialment dur amb Josep Lluís Trapero, major del cos, que ni tan sols apareixerà com a testimoni al Suprem. Afronta una pena d'onze anys de presó per un delicte de rebel·lió que jutjarà l'Audiència Nacional.Aquest dijous, però, és el torn de dos alts comandaments dels Mossos: Manuel Castellví i Emili Quevedo. Podran oferir la seva versió sobre l'actuació de la policia catalana durant la tardor del 2017 i rebatre la visió que n'han donat les forces de seguretat de l'Estat. Al matí, això sí, caldrà estar molt atents a què expliquen Ángel Gozalo i Sebastián Trapote, màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola a Catalunya en el moment del referèndum. Seria estrany que es desviessin de la línia exposada per Pérez de los Cobos, encarregat de coordinar-los durant l'1-O.En aquesta versió reduïda d'El despertador hem escollit deu enllaços per tal que comenceu la jornada ben informats.



La Fiscalia intenta apuntalar la sedició i naufraga en la malversació. Crònica de la jornada (que podeu recuperar també en aquest vídeo) al Suprem a càrrec de Sara González, la nostra enviada especial a Madrid.



Manuel Marchena ha passat de ser un àrbitre amable a treure el caràcter a la sala segona del Suprem, picabaralles incloses amb les defenses dels encausats. Ho detallen Aida Morales i Sergi Ambudio, amb vídeo inclòs.



Com va ser la declaració d'Albano Dante Fachin al judici de l'1-O? Ho explica en primera persona en aquest article.

seguim publicant continguts especials de cara a la vaga feminista de demà divendres. En aquest vídeo , opinadores del diari argumenten la necessitat de participar en la mobilització, que es preveu que torni a ser massiva.Una d'aquestes col·laboradores, explica en aquest article quines són les motivacions de la vaga feminista.Què passa quan les grans empreses recorren al feminisme per vendre? Les respostes, en aquest reportatge de La precarietat afegida de la dona treballadora, en 12 gràfics . Els ha elaborat Els comuns situen Jaume Asens, Aina Vidal i Gerardo Pisarello al capdavant de la llista del 28-A. Ho van explicar ahir al vespre en primícia El PDECat debat el format de la llista de JxCat al Congrés però no tanca els candidats que en formaran part. Informa 30.000 treballadors de la Generalitat estaven cridats a les urnes. Van premiar el sindicat independentista Intersindical-CSC (multiplica per vuit els representants i empata al primer lloc amb la CATAC) en detriment de CCOO i UGT. La setmana que ve voten els mestres de la pública i després vindrà el personal sanitari. Hi haurà canvis.

