Polèmica «manada» en un municipi català amb Felip VI, Sánchez, Casado, Rivera i Abascal

LA MANADA

En el transcendental any 1981, vaig realitzar la sèrie La Càrrega. Exercici plàstic entorn a una imatge en què la figura central del repressor muntat a cavall es transformava en el representant del poder jeràrquic i opressiu, residu del franquisme i del poder únic, — AssembleaArtistesGarrotxa (@AGarrotxa) 4 de març de 2019

El Partit Popular de Catalunya de Girona exigeix al batlle d’Olot la retirada immediata de l’obra La Manada, que es va penjar aquest dilluns a la façana de l’Ajuntament, com fa periòdicament un cop al mes l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, en què reinterpreten la famosa pintura de Ramon Casas La càrrega. En aquesta ocasió, es tracta d'una obra de l'artista Quim Domene –titulada Sobrecàrrega–, fincat a la Vall de Bianya, en què apareixen muntats a cavall el rei, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado i Santiago Abascal, com els cinc genets de l'Apocalipsi.El PPC de Girona, que no té representació a la Garrotxa, ha emès un comunicat en què expressa el seu "malestar i indignació davant d’aquest fet, ja que es tracta d’una obra clarament ofensiva, que transmet una inadmissible falta de respecte al rei i als líders polítics de diferents partits demòcrates -entre ells el nostre, ja que es troba representat el president del Partit Popular, Pablo Casado-, de manera insultant". El partit unionista adverteix que si l'alcalde d'Olot, Josep M. Corominas, no fa retirar la pintura, es reserven "el dret de prendre les accions que siguin necessàries".Quim Domene, per la seva banda, subratlla que el mural vincula la situació de Catalunya amb la reivindicació del 8-M. "Representa el mite del 'macho ibérico' i la fatxenderia d'una rància classe política que es resisteix a desaparèixer", subratlla l'artista en un escrit. L'obra és feta en blanc i negre i l'únic color que hi apareix és el lila. Segons el seu creador, es tracta de vincular la situació de Catalunya amb la lluita feminista, que prepara mobilitzacions per al pròxim 8-M.Segons detalla Domene, l'any 1981 ja va crear la sèrie, també anomenada La càrrega. "Era un exercici plàstic entorn a una imatge en què la figura central del repressor muntat a cavall es transformava en el representant del poder jeràrquic i opressiu, residu del franquisme i del poder únic, que en els moments històrics de la transició es reencarnava disfressat de democràcia", concreta en l'escrit. Trenta set anys després, ha decidit utilitzar la mateixa imatge.Domene detalla que fa dos anys, a cavall hi anaven els líders dels partits polítics que van aplicar el 155 i "van anul·lar l'autogovern de Catalunya". "Ara, algun dels seus protagonistes ha canviat, però l'esperit de la manada continua intacte", ressalta.L'Assemblea d'Artistes Garrotxins ha subratllat, per la seva banda, que són els responsables de gestionar l'espai i sostenen que l'obra s'empara en les llibertats de creació i expressió.L'escrit de Quim Domene en defensa de la seva obra es pot seguir en aquest fil de Twitter de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa:

