FOTO Un denunciat per la policia espanyola ofereix un paraigua groc a un agent al Suprem

El judici de l'1-O continua a Madrid i també l'acció diària dels membres del col·lectiu "Silenci, rebel·leu-vos". Aquest dimecres ha arrencat amb pluja a la capital espanyola, però això no ha fet recular els tarragonins i han seguit amb la seva rutina diària, protestar en silenci contra la injustícia que representa el judici als presos catalans i la situació dels exiliats.Ara bé, la imatge del dia l'ha protagonitzat L luís Pastrana, un dels impulsors de la iniciativa. La setmana passada va ser denunciat per la policia espanyola per desordres públics. Avui, tot això ja estava oblidat. La imatge que ho demostra és el detall de Pastrana cap a un agent de la policia espanyola. L'agent s'estava mullant per la pluja que queia a Madrid i el tarragoní li ha ofert un paraigua, de color groc, i això ha arrencat un somriure al policia que, com era d'esperar, no l'ha acceptat.Segons van explicar els membres del col·lectiu, quan va ser denunciat, els agents van intentar "físicament impedir l'acció, arrabassant-nos part dels cartells i amb un destacament de policies totalment desproporcionat, que ens triplicava en número" i quan ja acabaven l'acció de protesta silenciosa, "un cap del destacament de la policia espanyola va comunicar, exclusivament al Lluís Pastrana, que se'l denunciava" , van lamentar.L'acció de protesta que porten a terme cada dia és creuar repetidament el pas de vianants que hi ha davant del Tribunal Suprem, quan el semàfor està en verd, fins al final de la mitja hora de silenci.

