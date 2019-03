WhatsApp té emoticones ocultes i així és com les pots fer servir

Other hidden emojis in WhatsApp beta for Android!

Paste ♂and ♀in WhatsApp to see them! pic.twitter.com/GvQX7mKUsI — WABetaInfo (@WABetaInfo) 2 de març de 2019

D'aquí poc WhatsApp afegirà noves emoticones al seu catàleg. Aquest cop, però, la companyia ha decidit "amagar" alguns d'aquests nous símbols i desafiar els usuaris a trobar-los. Com sempre sol passar, ja hi ha persones que han descobert totes les "emoticones ocultes" i han explicat als altres usuaris com accedir-hi. La manera més senzilla és copiar cada un dels símbols que us mostrem més avall a les vostres converses: quan ho feu es "transformaran" automàticament en emoticones.- Emoticona transgènere: copia el símbol ⚧ a les converses- Emoticona bandera transgènere: copia el símbol 🏳️‍⚧ a les converses- Emoticona gènere femení: copia el símbol ♀ a les converses- Emoticona gènere masculí: copia el símbol ♂ a les conversesSi ja ho has provat i no et funciona, el més probable és que estiguis utilitzant una versió "antiga" de WhatsApp. Descarrega't l'última actualització i podràs veure les emoticones correctament.

