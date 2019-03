Cabify pretén esquivar la normativa que regula els VTC

El retorn de Cabify a Barcelona ve carregat de polèmica. La companyia ha anunciat aquest dimecres que tornaria a operar a partir d'aquest dijous a la capital catalana , després d'anunciar el seu adeu l'1 de febrer. El motiu de la seva sortida va ser el decret aprovat pel Govern que estableix la necessitat de contractar amb 15 minuts d'antelació els seus serveis, però ara Cabify pretén esquivar la normativa.La companyia defensa que el termini de precontractació és només aplicable la primera vegada que un usuari utilitzi el servei, i no cada cop que vulgui fer-lo servir. "Quan l'usuari accepti les condicions de contractació i transcorri el període d'antelació estipulat, el viatger haurà contractat un servei de transport que pot fer servir sense necessitat de contractar cada viatge", han argumentat fonts de l'empresa a Europa Press.La companyia també ha explicat que a partir d'aquest dijous disposarà d'uns 300 vehicles i que operarà de forma directa vehicles de lloguer amb conductor, en comptes de fer d'intermediari del servei, com feia fins ara.A banda del decret de Govern, el 26 de febrer l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el reglament que amplia aquest període a un mínim d'una hora.El conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha sortit al pas de l'anunci de Cabify i ha assegurat que al Govern no li constava que la plataforma hagués marxat de Barcelona. "El què ha fet és adaptar la seva aplicació a la nova realitat que va decretar el Govern de la Generalitat", ha valorat.Per Puigneró, la de Cabify és una "bona decisió" que demostra que el sector VTC i el del taxi poden conviure en una mateixa ciutat.

