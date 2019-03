Els comuns situen Asens, Aina Vidal i Pisarello al capdavant de la llista del 28-A

Jaume Asens Foto: Adrià Costa

Els comuns oficialitzaran aquest dijous la candidatura que concorrerà a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. La formació que lidera Ada Colau ha confeccionat una única llista que concorrerà a les primàries, una candidatura que intentarà aplegar les sensibilitats de l'espai. Segons diverses fonts consultades per, aquesta llista estarà encapçalada amb tota probabilitat per Jaume Asens -en primer posició-, Aina Vidal -en segon lloc- i Gerardo Pisarello, com a tercer integrant del trident que liderarà el projecte al Congrés dels Diputats. Un cop s'hagi validat la candidatura -aquest mateix dimecres es continuava negociant-, els comuns hauran de acordar amb Podem la manera d'integrar els seus aspirants. El partit morat ha completat el seu propi procés de primàries.Des que Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral del 28-A, els moviments als comuns s'han succeït. El primer i més rellevant, avançat per aquest diari , va ser el de Pisarello, que es va postular com a cap de llista d'un espai que en els anteriors comicis tenia com a marca En Comú Podem. El deteriorament de la relació de Pisarello amb integrants de l'equip de govern havia propiciat que no repetís a la llista de les municipals: Ada Colau va anunciar els primers noms de la candidatura de Barcelona en Comú l'11 de febrer i la seva mà dreta en les eleccions del 2015 ja no hi figurava. Sense un lloc assegurat tampoc a les europees, el primer tinent d'alcalde va plantejar un canvi d'objectius. Pretenia ser cap de llista i, finalment, no ho haurà aconseguit. La falta de suports interns ha acabat pesant.La direcció dels comuns ha preferit reforçar la candidatura d'Asens, més ben connectat amb l'alcaldessa de Barcelona. El quart tinent d'alcalde, anunciat com un dels escuders de Colau per a les municipals -encara figura com a quart a la llista-, havia pres la decisió de continuar en el projecte de Barcelona en Comú, però s'ha vist empès pel partit i els esdeveniments, imprevist com era l'avançament electoral. Hi ha pesat també l'interès de Pablo Iglesias, amb qui manté una excel·lent relació personal i que en el passat ja li havia demanat que s'impliqués en una eventual convocatòria de comicis a Espanya.Asens, que en els darrers temps s'ha distanciat de Pisarello, hauria preferit comptar amb un equip propi per preparar el 28-A -així ho han confirmat fonts coneixedores de les negociacions a-, però assumirà el repte amb els elements que li faciliti el partit. El que no han aclarit encara els comuns és si el salt del quart tinent d'alcalde a la llista de les eleccions espanyoles implicarà, de forma immediata, que abandoni la llista de les municipals. Tanmateix, el mateix Asens ja ha comentat en reunions amb quadres de Barcelona en Comú mantingudes aquest mateix dimecres que s'haurà de desmarcar del projecte municipalista, almenys a curt termini.El concurs d'Asens i Pisarello en els primers llocs d'una llista que es defineix com a "majoritària" -tot i l'absència de l'actual direcció d'EUiA- evidencia els equilibris interns que han hagut de fer els comuns. Uns equilibris en dos sentits: atendre la competició en l'electorat sobiranista i, alhora, resoldre situacions personals. És una evidència que Asens i Pisarello representen un mateix espai, el més proper a l'independentisme, i els dirigents dels comuns consultats per aquest diari admeten que, ubicats en una mateixa llista, no envien un missatge de perfils complementaris. Aquest paper el jugaria la figura d'Aina Vidal, ubicada en el segon lloc. Vidal ha estat diputada aquesta legislatura, prové de les files d'ICV i està ben connectada amb el món sindical, afiliada com és a CCOO.De qui també se n'espera protagonisme en la pròxima campanya és de Joan Mena, diputat al Congrés i una de les veus que han assumit notorietat des de la marxa de Xavier Domènech de les Corts espanyoles, primer, i del partit, després. Mena apunta al cinquè lloc de la candidatura -Mar Garcia podria ser la número quatre- i es dona per fet que repetirà com a electe. Passa el mateix amb Josep Vendrell. I ja és conegut que Lucía Martín, diputada a Madrid en el darrer mandat, serà la número cinc de Colau a Barcelona.

