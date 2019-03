La coalició d'ERC, BNG i EH Bildu a Europa denunciarà que «els drets fonamentals són violats a Catalunya»

La coalició Ara Repúbliques, que aplega ERC, BNG i EH Bildu a les eleccions al Parlament Europeu ha anunciat que en la seva campanya electoral denunciarà que "els drets fonamentals són vulnerats a Catalunya". Ara Repúbliques ha donat el tret de sortida a la seva candidatura conjunta als comicis europeus del 26 de maig aquest dimecres a la tarda a Brussel·les.En declaracions als mitjans a l'Eurocambra aquest matí, la número dos per ERC Diana Riba ha avisat que lluitaran perquè el cap de llista Oriol Junqueras "pugui ser eurodiputat en la pròxima legislatura". "Per cada demòcrata que tanquin a la presó sortirem molts més a lluitar", ha dit la parella de l'exconseller també en presó preventiva Raül Romeva. Des de la formació republicana asseguren que el cas de l'exvicepresident Junqueras no tindrà "precedents" a l'Eurocambra i no descarten que el cas pugui acabar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, si hi ha traves perquè pugui recollir la seva acta d'eurodiputat.Pel que fa al contingut del programa electoral, Riba ha avançat que Ara Repúbliques "treballarà no només per no retrocedir, sinó també per avançar" en els drets democràtics a Catalunya, l'Estat espanyol i la UE. "Només avançant a la política podrem resoldre els problemes polítics", ha dit.La coalició s'ha presentat al públic a la capital belga, a La Tentation, el local on hi ha el Centre Gallec de Brussel·les i que va acollir el desembre passat el festival Cityzen, que va oferir dotze hores de música "per la llibertat". Durant la presentació, Riba ha criticat la "deriva" de les institucions europees i ha dit que la candidatura defensarà "tornar a la plena vigència dels drets humans". La número dos d'ERC també ha recordat el cap de llista i líder d'ERC empresonat, Oriol Junqueras. La delegada del Govern davant la UE, l'exconsellera Meritxell Serret, ha estat una de les assistents a l'acte.

