Les agències de comunicació que van gestionar anuncis de l'1-O no van cobrar de la Generalitat

La campanya anomenada Civisme, vinculada al referèndum, i el registre de catalans a l'exterior han centrat part dels interrogatoris d'aquesta tarda en l'onzena jornada del judici de l'1-O. Olga Solanas, directora de l'agència de comunicació Focus, i Ferran Burriel, director de Nothingad Comunicació, han comparegut com a testimonis aquest dimecres i han declarat que no van cobrar per les feines relacionades amb el referèndum que van ser encarregades per la Generalitat durant l'any 2017.Solanas, en concret, ha assenyalat que la campanya sobre el registre de catalans a l'estranger va ser "facturada" però no cobrada. "El departament financer de la meva empresa segueix portant el tema perquè s'han fet factures negatives", ha indicat la responsable de Focus, que també ha indicat que es va "acceptar" la campanya Civisme -la de les dues vies de tren- però que després es va acabar descartant pel "sobrecost" que suposava a nivell de "tarifes" en els mitjans. "Era més política", ha dit. Aquesta campanya va venir del departament de Presidència, segons ha indicat.Burriel, per la seva banda, ha assegurat que la campanya del registre de catalans a l'estranger tenia un cost de 80.000 euros, que no van ser reclamats judicialment. Això ha causat una gran sorpresa en el fiscal Jaime Moreno: "Els deuen 80.000 euros i no els reclamen? Jo no els tinc cada dia", ha reflexionat. Tant Burriel com Solanas han indicat que no es van reunir amb cap conseller per tractar els anuncis. Tots dos han estat sol·licitats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en relació a la malversació.Núria Llorach, presidenta de la Comissió Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), s'ha negat a declarar perquè està sent investigada al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. El director d'El Punt Avui, Xavier Xirgu, ha explicat que van publicar l'anunci del referèndum, el de les vies del tren, tant a la web com a la televisió, fins que van rebre un requeriment judicial. "No va tenir cost, va ser sense ànim de lucre", ha argumentat el periodista, que ha explicat que el rotatiu publica de vegades publicitat de forma gratuïta quan es tracta de "valors fonamentals socials, ètics o democràtics". L'anunci, ha dit, el van obtenir de les xarxes socials i va ser una iniciativa del departament comercial.

