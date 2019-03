Es busquen donants del grup sanguini A per ajudar a un jove de la Vall d'Hebron

Una família de Deltebre busca ajuda per al seu fill Aaron Garcia. El jove, de 16 anys, pateix una malaltia granulomatosa crònica, una immunodeficiència primària rara que es caracteritza per presentar de forma recurrent diferents infeccions fúngiques i bacterianes greus. Actualment Aaron es troba ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per una pneumònia, el que en el seu cas ha derivat en una Nocardia disseminada, és a dir, una infecció greu que està afectant els òrgans del jove.Per a combatre aquesta malaltia i poder seguir amb les cures, Aaron necessita un tractament que consisteix en la transfusió de granulòcits, un tipus de cèl·lules de la sang. Els donants han de complir els requisits de pertànyer al grup sanguini A+ o A-, tenir una bona salut, ser menors de 65 anys i tenir un bon accés a les venes. A més, cada donant només pot realitzar dues donacions, pel que es necessiten el màxim de voluntaris possibles.Per poder realitzar una donació, les persones interessades poden acudir al CAP de la seva localitat, explicar el cas i dir que volen realitzar una donació a nom d'Aaron Garcia de Deltebre. El dia 16 de març també es podran realitzar les donacions al CAP de Deltebre. Un cop realitzades les proves de compatibilitat, els professionals sanitaris s'encarregaran de contactar amb la família i amb l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.L'extracció de neutròfils té una durada aproximada de 2 hores. El donant ha de prendre una dosi oral de dexametasona (corticoides) i una dosi subcutània de factor estimulant de colònies. Els efectes secundaris de la donació, en els casos més greus, poden derivar en dolor temporal de les articulacions, febre moderada, nàusees, dolor mandibular o mal de cap.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor