VÍDEO Marchena esbronca una testimoni perquè no recorda els fets que li pregunten

Manuel Marchena ha renyat Teresa Guix, que ha declarat aquesta tarda com a testimoni al judici de l'1-O. Guix, dissenyadora del web del pacte pel referèndum, no va voler cobrar el projecte després que la cités la Guàrdia Civil.Durant la seva declaració, ha respost a moltes preguntes "no ho recordo", fet que li ha comportat retrets del magistrat Marchena, que li ha recordat que no es pot comparèixer com a testimoni i no respondre a res. Així mateix, li ha explicat que l'obligació legal de dir la veritat no vol dir explicar-ho tot amb exactitud.L'actitud de Marchena ha contrastat amb la d'altres testimonis que també van dir que no recordaven alguns dels fets pels quals els preguntaven. Sense anar més lluny, l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido i l'expresident espanyol Mariano Rajoy. Abans de Teresa Guix, els informàtics Vicente Nos i Quim Franquesa han explicat que es van reunir amb Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira i una quinzena de persones més el 16 d'agost de 2017 al Palau de Pedralbes per presentar una proposta per una aplicació de votació electrònica que s'havia de fer servir per al vot a l'estranger l'1-O. Ningú els va concretar com cobrarien (el cost del projecte rondava els 500.000 euros) i van veure que el calendari era just i es van fer enrere.Han assegurat que no van cobrar res però que a la reunió ja els van avisar que no pagaria la Generalitat perquè "tenia els comptes intervinguts" i que ho faria "un tercer". Però que ja no els van concretar res més i es van fer enrere.

