Després d'anunciar l' avançament de les eleccions autonòmiques per al 28 d'abril, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha explicat que amb aquesta decisió pretén visibilitzar que, a part del cas de Catalunya, també "existeix un problema valència" pel que fa la qüestió territorial. Puig ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el ministre de Ciència, Pedro Duque, aquest dimecres.En aquest línia, Puig ha apuntat que el País València presenta "unes necessitats diferents" dins de l'estat espanyol, recordant així la necessitat de mantenir la singularitat dels territoris. A més, també ha aprofitat per referir-se un cop més al finançament territorial: "En aquests moments, a Espanya hi ha desequilibris importantíssims quant a finançament".Per altra banda, i en relació al desacord amb Compromís per l'elecció de la data de les eleccions, Puig ha recordat que aquesta decisió li corresponia a ell, i que wl País València "té dret a un calendari propi".

