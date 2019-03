Onada d'indignació pel llançament d'un videojoc sobre violacions

Aquesta és la presentació de Rape Day

El joc porta l'etiqueta de "només per a adults" però amb un sol click s'hi pot accedir.

El possible llançament d'un videojoc sobre violacions -i que porta per nom Rape Day, que en anglès vol dir dia de violació- ha generat una onada d'indignació a les xarxes. Si bé està contemplat que s'hauria de comercialitzar a partir de l'abril i a través de la plataforma Steam, centenars d'usuaris estan demanant a la comunitat internauta que denunciï de forma massiva aquest videojoc perquè se l'elimini de la plataforma. Aquest anunci arriba pocs dies abans del 8 de març, Dia de la Dona TreballadoraA Rape Day, el jugador ha de "violar i assassinar durant un apocalipsi zombie", segons la mateixa descripció del videojoc. Les imatges de sexe explícit, la violència i la història macabra que conforma la trama han estat durament criticades a través de les xarxes socials, que critiquen que en ple 2019 es vulguin comercialitzar jocs com aquest, de clar contingut violent, masclista i que fa apologia de la violació.Steam és la plataforma més important del món de distribució de videojocs per a ordinador. El setembre de 2018 va decidir eliminar qualsevol tipus de "censura", és a dir, permeten que els desenvolupadors promocionin qualsevol tipus de joc i només contempla com a excepció si hi ha contingut il·legal.

