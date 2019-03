Informàtics neguen haver cobrat de la Generalitat pels preparatius de l'1-O

Dos informàtics i una dissenyadora gràfica han negat haver cobrat diners de la Generalitat per treballs relacionats amb els preparatius de l'1-O. Es tracta de tres testimonis sol·licitats per l'acusació amb la intenció d'intentar recopilar proves sobre un presumpte delicte de malversació dels processats en la causa. Tots ells, però, han deixat clar que no van rebre diners públics.En el cas dels informàtics, Vicente Nos i Quim Franquesa, van rebre l'encàrrec de desenvolupar un sistema de votació electrònica. L'encàrrec hauria estat fet per l'exconseller Xavier Vendrell a Franquesa directament i inicialment es va identificar com a "Jordi". Els dos joves han explicat que es van reunir al Palau de Pedralbes amb Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Marta Rovira. Hi havia més persones a la reunió, almenys 15, que no han estat capaços d'identificar. Només Nos ha mencionat el nom de l'exconseller Carles Mundó.Tot i que en aquella reunió van arribar a exposar les característiques tècniques del sistema i el calendari d'entrega i que també van tenir una trobada amb el CTTI, no van acabar fent els treballs. Nos ha dit que havien de rebre "entre 400.000 i 500.000 euros" però que mai van "desenvolupar la feina" perquè "no tenien els diners per començar. "No podia fer-ho ni per temps ni per diners", ha conclòs. Franquesa, per la seva banda, ha precisat que en aquella trobada "no es va parlar de diners" i se'ls va dir que seria "legal" perquè hi hauria una llei que empararia el referèndum. Amb tot, ha dit que els van aclarir que "la Generalitat no pagaria perquè tenia els comptes bloquejats i que, per tant, pagaria un tercer". "No vam cobrar absolutament res", ha sentenciat.La dissenyadora gràfica Teresa Guix, per la seva banda, ha explicat que com a autònoma ha tingut contractes menors de la Generalitat i que va rebre l'encàrrec de dissenyar la web pactepelreferendum.cat durant el primer trimestre del 2017. Va rebre l'encàrrec de Roc Fernández i no va reunir "mai" amb cap conseller del Govern. Segons ha relatat, va emetre una factura per valor de 2.700 euros al mes maig però al mes de juliol va fer una "factura negativa per no cobrar el treball". Ha explicat que, en ser citada per la Guàrdia Civil, va preferir anul·lar la quantitat que havia de rebre i que no havia cobrat encara. La web en qüestió, ha explicat Guix, publicava un manifest i recollia informació sobre associacions o individus partidaris de la celebració d'un referèndum. "Un cop publicada s'assemblava poc al que jo vaig dissenyar", ha assegurat.

