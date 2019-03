Una diputada d'ERC desmunta el testimoni de la secretària judicial del 20-S al Suprem

La periodista Raquel Sans, diputada d'ERC, afirma que Montserrat del Toro, la secretària judicial que va entrar a la conselleria d'Economia el 20-S, menteix. En declaracions a NacióDigital ha assegurat que la situació que ha explicat no té res a veure i que està "molt allunyada de la realitat". La tarragonina, que exercia com a cap de gabinet del delegat del Govern a Tarragona, va presentar l'acte que es va organitzar "espontàniament" i alhora a les persones que hi intervenien i recorda que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell no va parlar. Per això es mostra "indignada i impotent per tot el que estan explicant alguns testimonis" durant el judici a l'1-O a Madrid.



Sans ha expressat que "el 20 de setembre el vaig viure en primera persona i puc assegurar que en tot moment es va treballar perquè aquella concentració espontània de milers de persones fos pacífica". La diputada republicana ha assegurat també que "vaig entrar i sortir d'Economia sense cap dificultat i és totalment fals que es respirés l'ambient que ha descrit la senyora Del Toro". "Es podria dir que hi havia com un ambient relaxat", ha afegit.

La secretària judicial del jutjat 13 de Barcelona ha declarat aquest matí al Tribunal Suprem com a testimoni en el judici a l'1-O. Del Toro ha destacat que la veu de Forcadell va ser una de les que va sentir quan va pujar a l'escenari que es va muntar i que va acollir els parlaments de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Eulàlia Reguant, Marta Pascal i Marta Rovira, entre altres. "Però Forcadell, no, segur", ha reafirmat Sans, qui ha recordat que també hi van participar diversos artistes de manera totalment espontània.