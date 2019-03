FOTOS Protesta feminista en ple acte de Vox al Parlament Europeu

Un grup feminista boicoteja l'acte de Vox al Parlament Europeu. Foto: ACN

Javier Ortega Smith, secretari general de Vox, al Parlament Europeu. Foto: ACN

Un grup feminista ha mostrat aquest dimecres cartells amb el missatge "els nostres drets no són negociables" a l'acte de Vox a l'Eurocambra sobre Catalunya. Tot just a l'inici de la conferència on participa el secretari general de Vox Javier Ortega, diverses persones, majoritàriament dones, han aixecat en silenci cartells de protesta contra el partit d'extrema dreta.Passats uns minuts de l'inici de l'acte, el grup feminista ha abandonat la sala del Parlament Europeu. Fora d'aquesta, i en declaracions als mitjans, una d'elles ha explicat que són treballadores de les institucions de la UE que rebutgen els principis de Vox."Europa ha de ser un espai de drets per a totes les persones, som feministes i defensem els drets LGTBI", ha dit, demanant preservar l'anonimat. La treballadora ha explicat que s'han manifestat perquè els sembla "indignant" que el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, hagi decidit mantenir l'acte.