Tot el que has de saber sobre la vaga feminista d'aquest 8-M

El divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, hi ha convocada una vaga feminista que busca aturar el treball productiu a diferents escales: laboral, educativa i de consum. Us expliquem més detalls sobre les mobilitzacions que hi ha preparades en una nova jornada reivindicativa que es preveu multitudinària des de primera hora.

