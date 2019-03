El Govern reivindica el feminisme enfront de l'«ultramasclisme»

El Govern ha fet aquest dimecres l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones, amb una reivindicació del feminisme enfront l'"ultramasclisme". La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha fet una crida a commemorar el dia amb més força i determinació que mai davant les "noves amenaces" que representen els partits d'extrema dreta, preguntant-se com pot ser que hi hagi forces polítiques que defensin la derogació de les lleis contra la violència de gènere.



Durant l'acte, conduït per la periodista Laura Rosel, Artadi ha afirmat que "encara es viu en una societat patriarcal que fomenta i normalitza les desigualtats i que té en la violència masclista una de les seves formes més dramàtiques". La consellera ha recordat algunes dades que mostren encara l'existència de desigualtats, com el fet que en un 60% de les empreses no hi hagi cap dona en els consells de direcció, o que menys del 20% dels alcaldes catalans siguin dones.