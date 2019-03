El pràctic del port de Palamós contradiu Rull i sosté que el vaixell dels «piolins» hi cabia

Pedro Buil, pràctic del Port de Palamós, ha assegurat aquest dimecres en el judici de l'1-O que el vaixell Moby Dada, destinat a acollir policies espanyoles desplaçats per impedir el referèndum, cabia "perfectament" dins del moll. Una versió que contradiu la que va donar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en la declaració que va fer al Tribunal Suprem. Rull, en aquest sentit, va dir que el moll estava ocupat per creuers i que se'ls va negar entrada perquè sinó caldria "desactivar tota l'operativa del port"."No hi havia cap impediment per atracar", ha assegurat Buil, que ha assenyalat que va ser la Generalitat -i no el port- qui va denegar el permís. "Els molls estaven desocupats", ha asseverat aquest capità de la marina mercant.Durant l'interrogatori, Rull va defensar que Ports de la Generalitat no va negar l'entrada del buc Moby Dada a Palamós de manera "arbitrària" i va justificar que no va usar "els mecanismes establerts per sol·licitar l'amarrament en un port de la Generalitat o de l'Estat". Segons va dir, no es va demanar permís formal i només hi va haver "comunicació verbal" del consignatari directament amb el port.Per reforçar aquesta afirmació, la seva defensa -exercida per Jordi Pina- va exhibir al judici documentació on es veu que no hi ha cap comunicació formal i també va incorporar un intercanvi de correus entre responsables del port i el consignatari del vaixell. A més, ha dit que es va informar que era per "reparar camarots" durant 20 dies i no es va dir res dels policies. Segons Rull, se'ls va negar perquè "el port de Palamós mai ha acceptat llargues estades per fer reparacions".

