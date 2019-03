Decreten presó per al segon acusat d'abusar d'una menor a Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut el segon acusat d'abusar sexualment d'una menor de Berga a l'antiga discoteca Menfis. L'home de 51 anys, veí del Vendrell, va ser detingut pels Mossos el passat divendres a la capital del Baix Penedès, segons han explicat fonts de la policia catalana. El jutjat de guàrdia del Vendrell va decretar-ne presó provisional, a diferència del primer acusat, un home de 26 anys, que va ser detingut poc després de la denúncia i per qui un jutge de Berga va decretar llibertat condicional amb mesures cautelars. La jove víctima menor d'edat va denunciar els fets després d'acudir a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga el passat 20 de febrer. Va ser llavors que professionals mèdics van activar el protocol previst en aquests casos i van avisar als Mossos. La jove menor va assegurar que a mitjan gener havia patit abusos sexuals per part de dos homes coneguts seus.El 22 de febrer es va detenir el primer acusat, un home de 26 anys, que la policia catalana va localitzar a la mateixa zona on havien passat els fets, a l'antic Menfis. Els Mossos havien pogut identificar el segon presumpte agressor, el veí del Vendrell, que es trobava en recerca i captura en el moment de la seva detenció.