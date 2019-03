Com és el «soroll típic d'un tumult»

La secretària judicial del 20-S, Montserrat del Toro, en la seva declaració jurada com a testimoni al judici de l'1-O, ha afirmat que aquell dia, des de l'interior de la seu d'Economia, va sentir "el soroll típic d'un tumult", ja des del matí. Del Toro, un testimoni clau per a les tesis de les acusacions que parlen de violència en aquella jornada, no ha especificat quin soroll "típic" té un tumult.Del Toro sí que ha precisat, però, que fins a les nou del vespre, moltes hores després que hagués començat a sentir el "soroll típic d'un tumult", no va treure el cap per cap finestra ni balconada de la conselleria.

