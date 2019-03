La dona amb la lesió als dits durant l'1-O estudia denunciar Millo per fals testimoni

La dona que va ser agredida pels cossos policials estatals l'1-O i que inicialment havia afirmat que li havien trencat els dits, Marta Torrecillas, ha negat aquest dimecres que es disculpés per haver donat aquesta informació inexacta, com va assegurar l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. "Estem valorant amb el meu advocat la possibilitat de presentar una denúncia contra Millo [per fals testimoni]", ha explicat a Rac1 Segons ha recordat en l'entrevista, la policia la va agafar pel braç dret i la va tirar per les escales. "Quan ens parem a mitja escala és quan m'agafen la mà esquerra i em fan allò dels dits. Quan surto a fora porto el mòbil agafat amb la mà dreta però tota l'estona el que em fa mal és la mà esquerra. Sempre és l'esquerra el que em fa mal", ha insistit, i ha afegit: "Quan estàvem parats a mitja escala em podia agafar per molts llocs, però m'agafa pel pits". Un fet denunciat per diverses organitzacions feministes com una agressió sexista.Torrecillas afegeix que "Millo està mentint", ja que ella no va demanar disculpes, sinó que només va "rectificar un informe mèdic". "No [vaig demanar disculpes]. Vaig sortir a TV3 el dia següent i vaig dir que la lesió que jo tenia no era un dit trencat, l'os no estava trencat. Sinó que tenia una fractura. Però no vaig demanar disculpes", insisteix, tot i que ha apuntat que, quan estava a l'ambulància, li van dir que "els dits tenien pinta d'estar trencats" i relata: "Em van fer l'embenatge i em van dir que havia d'anar a l'hospital"Tot i això, va demanar que primer volia anar a votar i llavors va dirigir-se al centre mèdic. "A l'Hospital de Sant Pau, el metge em van explicar que era una tècnica militar que es fa per immobilitzar la mà. Es trenca la càpsula que hi ha a l'articulació. És molt dolorós i és el mateix que el d'una fractura", ha detallat, i ha insistit que l'os no estava trencat, sinó que es tractava d'"una fractura de les càpsules que hi ha dins de l'os".Així mateix, Torrecillas explica que una persona va publicar les seves dades a Forocoches al crit d'"a por ella" i, arran d'això, va rebre "assetjament amb més de 3.000 missatges de mòbils al WhatsApp amb insults i amenaces", així com més de mil trucades, un fet que "està denunciat i hi ha gent que ha hagut d'anar a declarar". Durant més d'un mes, ha exposat, no va poder anar sola pel carrer i, a dia d'avui, afirma que encara hi ha gent que li fa fotos o la grava pel carrer.

