Responsables d'hotels neguen que els agents policials marxessin per pressions

Curta ha estat la declaració de dos dels testimonis responsables dels hotels on es van allotjar agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el mes de setembre i octubre del 2017. Els dos han negat que els agents marxessin per pressions i han assegurat que van acabar l'estada com estava previst.Per una banda, el director de l'Hotel Gaudí de Reus, Alberto Fraile, ha negat que rebés "pressions" polítiques o de gent per desallotjar els agents. L'administrador de l'Hotel Travé de Figueres, Sergi Travé, ha assegurat que les pressions que es van rebre van ser a través de trucades de gent a l'establiment, però que les protestes que es van fer a l'exterior van ser "pacífiques" i no van provocar que els agents marxessin.Els dos testimonis han estat interrogats breument per la Fiscalia, en el cas de Fraile, i també per l'Advocacia de l'Estat en el cas de Buil. L'hoteler de Reus ha explicat que es van fer protestes ciutadanes a l'exterior de l'hotel i que van ser nombroses en dues ocasions, però que ningú, tampoc cap "grup municipal" de l'Ajuntament, van demanar que es fes fora els agents de la Guàrdia Civil que s'hi allotjaven.Travé, per la seva banda, ha relatat que la pròpia Policia Nacional va fer un perímetre policial per garantir la seva pròpia seguretat i que a l'exterior de l'edifici es van produir dues protestes: una, organitzada per estudiants, en contra de la presència dels agents; i una que els "donava suport". "No hi havia assetjament [als policies], eren pacífiques", ha dit el testimoni. Sí que va rebre, ha explicat, "trucades perquè marxessin" amb "insults o amenaces de boicot" a l'establiment.

