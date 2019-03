En estat greu una dona gran en ser atropellada per un microbús a Sabadell

A les 13:05 hores de dimarts, al carrer La Palma amb el carrer Tenerife, al barri de Merinals de Sabadell, es va produir l'atropellament d'una vianant, una dona de 72 anys, per part d’un microbús. Els fets van passar quan la dona ca creuar el carrer per un pas de vianants regulat per semàfor.La víctima va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic greu. Hi van intervenir dues ambulància del SEM i una unitat de Policia Municipal.

