La imprecisió de la secretària judicial: Forcadell no va parlar des de l'escenari el 20-S

El testimoni de Montserrat del Toro era un dels més esperats del judici de l'1-O. La secretària general que va entrar a la conselleria d'Economia durant la jornada d'escorcolls contra el referèndum durant el 20 de setembre del 2017 ha descrit un setge davant de l'edifici, pero ha comès inexactituds . La principal, que li va semblar escoltar la veu de Carme Forcadell des de l'escenari que les entitats van organitzar fora de la seu del Departament durant la tarda del 20-S, davant de milers de persones congregades.Forcadell ha rigut quan ha escoltat la revelació de Del Toro, i després la seva advocada, Olga Arderiu, ha repreguntat en diverses ocasions sobre la qüestió. El cert és que l'expresidenta del Parlament no va intervenir des d'aquell escenari, a diferència d'altres dirigents de partit que sí que van pujar a l'escenari el 20-S. "No puc recordar on era quan vaig sentir la veu de Forcadell", ha admès després la secretària judicial.L'expresidenta de la cambra catalana va encetar el dia amb una declaració institucional des del Parlament i el va tancar a Sabadell en una concentració davant de 6.000 persones, una de les més nombroses de la història recent de la ciutat. L'endemà sí que va agafar el micròfon des de l'escenari muntat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per protestar contra les detencions de la Guàrdia Civil, destinades a frenar la celebració del referèndum a l'empara del jutjat número 13 de Barcelona.

