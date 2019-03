«Ens aturem per canviar-ho tot»: així serà la vaga feminista del 8-M

Sota els lemes “Qüestiona els teus privilegis”, “Les fronteres ens maten migrants”, “El 85% de les dones trans són a l’atur” i “Cap persona és il·legal” aquest dimecres més d’una vintena de dones i trans han explicat que la vaga feminista convocada per a aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, portarà per lema “Ens aturem per canviar-ho tot” i que busca aturar el treball productiu a diferents escales: laboral, educativa i de consum.Dolo Pulido, de Ca la Dona i membre de la comissió de comunicació de la Vaga Feminsta, ha afirmat que la mobilització d'enguany vol "ampliar l'èxit de l'any passat". Si bé ha lamentat que les demandes de l'any passat "encara no s'han resolt" i que pràcticament es podria repetir el manifest del 2018, ha defensat que aquest 8-M compta amb un factor favorable: "portem un any d'organització, ens hem coordinat i ens hem mogut més". En aquesta línia, ha afegit que la manifestació comptarà amb totes les dones, perquè "el moviment és transversal i divers pel que fa a origen, identitats i orientacions sexuals i ètnia".Pel que fa a l’àmbit laboral, les feministes animen totes les dones a no anar a treballar aquest divendres per visibilitzar “que són imprescindibles per a fer funcionar el món”. En aquesta línia, l’aturada busca denunciar la feminització de la pobresa, els salaris precaris i l’elevat índex d’atur que afecta el sector femení, “en especial si es tracta de dones trans, racialitzades o migrades”. Així mateix, consideren que les feines de cures “segueixen invisibilitzades” i que requereixen un reconeixement perquè “també sostenen l’economia del país”.Aquesta vaga feminista també és una aturada estudiantil. Des de la comissió de vaga es reivindica que l’ensenyament “ni és laic ni inclusiu”, i que es transmeten “valors patriarcals que envia l'alumnat al fracàs, a la precarietat i al capitalisme”. Per aquest motiu, les feministes demanen una educació de gènere que sigui transversal, més beques i abandonar “la perspectiva endocèntrica” del sistema educatiu.Finalment, “aquesta vaga és també de consum” perquè “aquest món és insostenible, ens invisibilitza i l’aturada de consum qüestiona aquest model capitalista, així com les relacions laborals que tenim amb altres països”, han dit les portaveus de les entitats feministes que convoquen la mobilització. Es tracta, a més, d'una vaga "horitzontal i descentralitzada".Pulido ha explicat que la manifestació del 8-M tindrà dos blocs “per a tenir més recorregut”: el primer d’ells serà el de dones, lesbianes i trans, que estan convocades al carrer Entença, mentre que el segon bloc –mixt- començarà a plaça Espanya. L’hora d’inici de la mobilització està prevista a les 18.30 h, encara que “hi haurà columnes que sortiran de tots els barris de la ciutat”, a més d’esmorzars, dinars i activitats durant el dia. La manifestació acabarà a plaça Catalunya a les 20 h, on hi haurà actuacions fins a les 22 h.A més d’aquestes dues convocatòries, el dijous 7 a les 19.30 h també hi ha convocada la manifestació nocturna només per a dones, lesbianes i trans a la parada de metro d’Horta. Pel que fa als homes que vulguin sumar-se a la mobilització, Pulido ha informat que hi haurà els "punts de cura" orientats al sector masculí.Més enllà de Barcelona, les ciutats que també acolliran manifestacions convocades pels respectius comitès són Tarragona, Lleida, Girona, la Bisbal, Calella, Figueres, Agramunt, Valls, Badalona, Berga, Igualada, Manresa, Terrassa i Rubí. A la vaga hi donen suport més de 150 col·lectius feministes i més de 550 associacions i partits de l’àmbit de la societat civil.

