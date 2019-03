La Guàrdia Civil entra al Parlament per reclamar si JxSí va llogar el TNC amb fons públics per l'acte de l'1-O

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum de l'1-O, ha reclamat al Parlament un informe de control de les subvencions que els grups parlamentaris reben de la cambra catalana. El jutge vol saber si el grup de Junts pel Sí va pagar amb fons públics el lloguer de la sala del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) on el 4 de juliol del 2016 va presentar el projecte de llei de referèndum.La policia judicial s'ha presentat aquest dimecres al Parlament per requerir aquesta informació en un termini de cinc dies. En concret, segons han explicat fons de la cambra, dos agents de paisà han presentat un escrit al registre sol·licitant la informació sobre les despeses dels grups parlamentaris en l'última legislatura, deixant les armes a l'entrada, com marca el protocol.La Guàrdia Civil ja va personar-se el 13 de juliol del 2017 al mateix TNC per reclamar la documentació de l'acte i va donar també cinc dies al teatre perquè la lliurés. El llavors president del grup de JxSí, Jordi Turull, va desvincular el Govern de l'organització de l'acte i va afirmar que va ser el grup parlamentari qui va pagar els 17.610 euros que va costar. La presentació, va detallar, estava "pagada" i tota la documentació pel lloguer de la sala era "perfecta".En l'acte del 4 de juliol d'aquell any, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Turull i Marta Rovira van detallar les garanties que havia de tenir el referèndum de l'1-O, com seria la votació i la llei que la regiria. El Govern es va comprometre a fer possible aquest "vot decisiu".

