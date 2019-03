VÍDEO Així descriu la secretària judicial del 20-S la seva sortida d'Economia

En la sessió del judici de l'1-O celebrada aquest dimecres al Tribunal Suprem, la secretària judicial que va participar en l'escorcoll de la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017, Montserrat del Toro, ha relatat com va sortir de la Conselleria d'Economia, després de l'escorcoll d'aquell dia.Segons del Toro el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer -de guàrdia aquell dia i ja mort- va "exigir" a l'aleshores major dels Mossos Josep Lluís Trapero que "la tragués d'allà" en un termini màxim d'una hora i amb l'acta judicial. "Em van dir que m'acompanyarien vuit mossos", ha assegurat la secretària judicial.Del Toro ha explicat que va sortir pel terrat de l'edifici. "Sempre em van demanar que m'ocultés perquè la gent dels edificis de l'entorn no captessin imatges", ha dit. La secretària judicial ha explicat que un mur d'un metre separava el terrat de l'edifici del d'un teatre (el Coliseum). "Calia despenjar-se i els Mossos em van haver d'ajudar a saltar el muret", ha afirmat. Després, segons ha explicat, es va esperar més de mitja hora als camerinos del teatre.La secretària judicial també ha assegurat en resposta a preguntes de la fiscalia que va rebutjar tres propostes per sortir de l'edifici mentre els manifestants encara eren a l'exterior.Totes tres ofertes van ser exposades per un responsable de la Guàrdia Civil. La primera plantejava que del Toro sortís per la porta principal custodiada per dos agents dels Mossos, que l'acompanyarien "fins al final de la multitud". Després, la secretaria judicial hauria d'agafar el metro. "Aquesta opció ni la contemplava; ho vaig rebutjar, era inadmissible", ha afirmat.La segona oferta plantejava que els manifestants formessin un passadís perquè ella pogués sortir. "No sé fins on ni amb quina custòdia policial", ha assegurat, argumentant així el rebuig a aquesta proposta. "Havíem de sortir com a comissió judicial (no sola) i no m'ho asseguraven; tampoc m'asseguraven la meva integritat física, ni com a persona ni com a professional", ha afegit.La tercera proposta feta pel responsable de la Guàrdia Civil contemplava que el passadís el formessin agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, que hauria de permetre a del Toro sortir per la porta principal. "Aquest passadís només podia transitar-lo jo, no podien assegurar ni la documentació i vaig dir que no", ha afirmat. La secretària judicial ha insistit que no podia permetre una sortida així "ni com a persona ni com a professional".Del Toro ha relatat que la Guàrdia Civil no va oferir-li més opcions i va recórrrrer a Ramírez Sunyer. "M'has de treure d'aquí, no hi ha opció, no hi ha sortida", ha assegurat.

