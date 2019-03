La Crida veu «molt complicada» una aliança amb JxCat a les espanyoles

La Crida Nacional per la República ha constatat, definitivament, que no hi haurà candidatura unitària de l'independentisme a les eleccions espanyoles del 28-A. Després d'una consulta als associats en la qual van participar el 20% dels inscrits, l'associació impulsada per Carles Puigdemont i presidida per Jordi Sànchez encara no descarta una aliança electoral amb Junts per Catalunya (JxCat), però el seu secretari general, Toni Morral, ha deixat clar en roda de premsa que és "molt complicada". El més "probable" és que l'organització no participi en les eleccions al Congrés.Hi ha converses que estan "obertes", ha indicat Morral, però també ha insistit que aquestes eleccions espanyoles no poden "hipotecar" l'ideari de la Crida, partidària d'una candidatura unitària. Si Jordi Sànchez acaba encapçalant la candidatura de JxCat, Morral ha assegurat que serà una decisió "individual", i l'associació haurà de decidir en aquell moment si fa costat a la llista. El mandat de la consulta a la militància apostava per participar en una "confluència electoral" que ara és en l'aire."Veiem molt difícil que participem en una candidatura", ha assenyalat el dirigent de l'associació, que ha demanat una llista unitària a les eleccions europees. "Si donar suport a una candidatura pot condicionar el desenvolupament de la nostra entitat, no ho farem. És probable que, atenent el moment en el qual ens trobem, és probable que no fem costat a cap candidatura", ha ressaltat Morral. Es podria donar la circumstància, per tant, que Sànchez fos cap de cartell i l'organització que presideix no li fes costat de forma explícita per tal de no "hipotecar" el perfil de la Crida.En tot cas, el desenllaç de la composició de l'espai postconvergent de cara a les eleccions espanyoles és a prop. L'executiva del PDECat es reuneix aquest dimecres al migdia per acabar de perfilar les llistes i demà hi ha convocat un consell nacional per avalar la fórmula amb la qual s'anirà als comicis. Si la fórmula és la de JxCat, el més probable és que tècnicament sigui una coalició formal entre el PDECat i CDC.Un dels escenaris probables és que, a banda de Sànchez, dos presos més encapçalin candidatures al Congrés. Es tracta de Josep Rull, que aniria per Tarragona, i Jordi Turull, que encapçalaria la candidatura per Lleida.

