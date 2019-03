La secretària judicial del 20-S descriu un setge a Economia: «Senyor jutge, m'ha de treure d'aquí»

La secretària judicial del jutjat d'instrucció número 13, Montserrat del Toro, ha descrit un escenari de setge a la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017, manifestació per la qual Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan empresonats i acusats de rebel·lió. Segons la versió dels fets de la secretària judicial, no era segur sortir per l'entrada de l'edifici, hi havia un "allau de gent aixafada contra la porta" de la conselleria, no es va poder comunicar durant hores per via telefònica i va arribar a demanar un helicòpter. "M'has de treure d'aquí", va demanar al magistrat del 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer -mort el passat novembre-, quan va aconseguir tenir senyal de trucada.Del Toro ha relatat que el que va començar sent una "concentració" va acabar convertida en "tumult" i que va tenir "por, com qualsevol ésser humà" a partir de les 21:30 de la nit, quan va veure des del terrat les 60.000 persones concentrades a les portes de la conselleria, moment en què també va entendre per què no li van autoritzar l'"helicòpter" que havia demanat. Arran de les negociacions de Cuixart i Sànchez amb el tinent de la Guàrdia Civil, se li van oferir tres fórmules per sortir de l'edifici. A les 21.50, ha dit, ja havia acabar la seva feina. La primer opció, ha dit, era sortir escortada per Mossos entre la multitud, la segona, sortir a través del passadís de voluntaris i, finalment, a través d'un passadís d'agents de la brigada mòbil dels Mossos. "No es podia admetre aquesta sortida", ha sentenciat.Finalment, a partir de la trucada a Ramírez Sunyer, els Mossos van oferir-li sortir per l'edifici del costat, el teatre Coliseum. A partir d'aquí, la secretària judicial ha relatat com va ser la seva sortida a partir d'un mur d'un metre del qual s'havia de "despenjar". La sortida es plantejava fer-la aprofitant el final d'una funció del teatre barrejant-se amb el públic acompanyada d'agents policials. Amb tot, va haver d'estar "mitja hora tancada als camerinos" perquè el responsable del teatre "es va penedir" d'haver autoritzat la seva sortida per allà. Finalment, la policia el va convèncer i va acabar sortint amb els actors de la funció per la Gran Via.Del Toro ha explicat que des de dins de l'edifici, on van trigar en trobar un responsable que els atengués per localitzar els despatxos que havien de ser escorcollats, va sentir com les persones mobilitzades cridaven consignes que ha definit com un "murmuri constant" al llarg de tot el dia de paraules en català. Entre els crits que se sentien, ha precisat, eren "Votarem", "No passaran", "Ni un pas enrere" o "No sortiran". "Eren frases que jo anava sentint", ha dit, tot afegint que els agents policials li van recomanar no acostar-se a cap finestra perquè la podien gravar des de l'exterior.Algunes d'aquestes consignes les ha atribuït a Carme Forcadell, que segons la secretària judicial va parlar a través d'un micròfon sobre les 18.30 d'aquell dia. L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, li ha repreguntat, en aquest sentit, si sabia que a l'exterior hi havia una speaker sobre l'escenari que havien muntat els manifestants. La secretària ha dit que no i que no es va apropar a mirar per cap finestra. Tampoc va sentir, ha dit, que hi haguessin actuacions musicals.La secretària judicial ha relatat un incident que assegura que va veure des de dins de l'edifici. Segons ha explicat, una "persona jove" es va aprovar a l'agent de la Guàrdia Civil que custodiava la porta, "li va posar una bandera molt a prop de la cara, li va cridar alguna cosa i em va donar la sensació que el va escopir". Va ser aleshores quan va parlar amb el tinent de la Guàrdia Civil per demanar-lo que truqués perquè "hi havia avisos que es podia aglutinar molta gent".També ha assegurat que Cuixart i Sànchez van sortir del despatx on negociaven amb la el tinent de la Guàrdia Civil i que els seguia una persona que portava un "micròfon de TV3". En canvi, assegura que no va tenir constància que periodistes s'enfilessin als cotxes de la Guàrdia Civil que hi havia a l'exterior.Durant les preguntes de les defenses, Del Toro ha relatat com va patir "por, estrès i ansietat" i que per això durant la seva declaració en fase d'instrucció no va dir alguns detalls, com ara que li havia semblat escoltar la veu de Forcadell. "Vaig aguantar emocionalment al meu lloc de feina tres o quatre dies com vaig poder, recollint actes, després la meva salut es va trencar i vaig pagar la tensió, ha dit en resposta a l'advocada de l'expresidenta del Parlament, Olga Arderiu.Del Toro ha assegurat que des del principi els Mossos van considerar "innecessari" fer un cèrcol davant de la porta de la conselleria d'Economia durant la manifestació del 20-S. Segons el seu relat, la intendent dels Mossos Teresa Laplana va argumentar que no creia que es produís "cap altercat d'ordre públic" malgrat que a partir de dos quarts de deu es van començar a acumular manifestants a la porta principal. Aquest fet, ha dit, va acabar impedint l'accés dels detinguts titulars dels escorcolls. La mesures "imposades" per Sànchez a partir de l'aleshores per circular a través del passadís fe voluntaris "no eren assumibles".La defensa de Cuixart s'ha centrat també en subratllar que es van fer escorcolls de despatxos a la seu d'Economia que no constaven a la interlocutòria del jutge del 13. Del Toro ha argumentat que va consultar el jutge i que li va indicar que es podia fer l'entrada als despatxos relacionats amb Josep Maria Jové. La defensa de Cuixart considera que l'escorcoll a Economia es va "extralimitar" a altres despatxos més enllà dels quatre indicats, amb la qual cosa es va allargar el temps fins a darrera hora de la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor