Marchena s'oblida de preguntar a De los Cobos, jutjat per tortures, si ha estat mai processat

El jutge Marchena va oblidar aquest dimarts formular una pregunta obligatòria al coronel Diego Pérez de los Cobos abans que donés testimoni: no li va demanar, a l'inici de l'interrogatori, si havia estat mai processat, com és preceptiu -i ha fet Marchena- amb els altres testimonis. L'oblit és significatiu, perquè es dona el cas que De los Cobos va ser processat el 1992 per presumptes tortures a un membre d'ETA.Marchena ha hagut de rectificar aquest dimecres, en la segona jornada del testimoni de De los Cobos, i sí que li ha fet la pregunta. "Vaig estar processat amb sentència absolutòria". En aquell procediment van ser condemnats altres tres membres de la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor