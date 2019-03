VÍDEO La secretària judicial veu «tumults» el 20-S perquè els manifestants «parlaven en català»

La secretària judicial de l'escorcoll a la seu d'Economia el 20-S, Montserrat del Toro, ha presentat aquest dimecres, en el seu testimoni al Suprem, la manifestació a les portes de la Conselleria com a "tumults", i com un autèntic setge als funcionaris que l'estaven escorcollant. I ha volgut potenciar aquesta sensació pel fet que els concentrats "parlaven en català".Així s'ha expressat Fel Toro, a preguntes de la Fiscalia, quan ha afirmat que, des de dins de la conselleria, sentia un "murmuri" continu de lemes en català. Del Toro també ha interpretat de forma peculiar aquesta mateixos lemes. Ha assegurat que va sentir crits per megàfon de "no sortiran ["no saldrán", ha dit, en castellà]", emprant un verb, sortir, que dona pes al relat de la suposada violència durant la jornada, en el sentit que els manifestants estarien retenint els funcionaris de l'escorcoll. I mot diferent de l'històric lema antifeixista "no passaran" que es va entonar en la protesta.Preguntada pel fiscal Javier Zaragoza pels lemes exactes, i per si es pronunciaven en castellà o en català Del Toro ha vingut a igualar una expressió i una altra. "No sortiran o no passaran... son frases disperses que podia escoltar des de dins" de la Conselleria, ha respost.

