Transsexuals, transgènere i intersexuals podran registrar-se amb el gènere amb què s'identifiquen a Barcelona

A partir d'ara les persones transsexuals, transgènere i intersexuals podran ser tractades amb el nom i gènere amb què s'identifiquen a l'hora de fer tràmits a l'Ajuntament de Barcelona, sempre que el tràmit no formi part d’un procediment administratiu formalitzat o amb implicacions jurídiques de caràcter oficial.L'alcaldessa, Ada Colau ha signat un decret que també estableix la possibilitat de respondre "home trans”, “dona trans” i “cap de les anteriors” a les preguntes de formularis instàncies i sol·licituds, que fins ara només donaven la possibilitat de respondre "home" i "dona".“La realitat no és binària, home o dona; és diversa i l’administració ha de trencar amb la invisibilitat i facilitar que les persones trans es puguin registrar amb el nom sentit i amb el gènere amb què se sentin còmodes", ha defensat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.La mesura s'emmarca en Pla Municipal per a la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 i suposa el compliment de la Llei 11/2014. La legislació preveu que les administracions facilitin a les persones transgènere i les persones intersexuals ser tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor