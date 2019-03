VÍDEO La protesta de Pina sobre els motius de Fiscalia perquè la secretària judicial del 20-S no doni la cara

L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha protestat enèrgicament aquest dimecres per les raons adduïdes per la Fiscalia per justificar que Montserrat del Toro, la secretària judicial de l'escorcoll a la seu d'Economia el 20-S, declari sense que es divulgui la seva imatge.Pina, a la vegada que es mostra d'acord que la testimoni mantingui la seva privacitat -com poden demanar tots els testimonis-, precisa que està "radicalment en contra" amb dues afirmacions del ministeri públic en què donava suport que Del Toro no aparegui a les imatges "perquè viu a Catalunya i a Barcelona". Pina ha afegit que aquestes afirmacions donen a entendre que "alguna cosa li podria passar" a la testimoni, i que això significa criminalitzar "la ciutadania".

