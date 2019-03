Torra acusa Millo d'abonar el «muntatge» de l'Estat i nega qualsevol violència en l'1-O

▶ #President @QuimTorraiPla: "Veiem un judici de la vergonya, com les declaracions d'ahir. Tots sabem que no hi va haver violència. El #Govern serà al costat dels catalans que van ser agredits l'1 d'octubre i en tota l'acció exterior posem de manifest la vulneració de drets". pic.twitter.com/fvzrZGPlf9 — Govern. Generalitat (@govern) 6 de març de 2019

"El seu executiu està bloquejat, què pot fer si no sap governar? Posi la Generalitat al servei de tots els ciutadans. Demani la confiança de la cambra o convoqui eleccions", assegura Eva Granados, del PSC

▶ #President @QuimTorraiPla: "Catalunya és una nació de destí, un país de futur, que no mira els orígens i que mira endavant. Aquest Govern defensarà sempre els 7,5 milions de futurs. Defensarem sempre els drets dels catalans perquè la cohesió social ve per aquí".#Parlament pic.twitter.com/vT48arDk5I — Govern. Generalitat (@govern) 6 de març de 2019

Ciutadans denunciarà el Govern a la Junta Electoral si no despenja la pancarta del llaç groc que hi ha al Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el procés obert al Tribunal Suprem contra l'1-O ha mutat de "judici fake" a "judici de la vergonya". "Ens endinsem cada vegada més profundament en les sorres de la vergonya. Semblava impossible caure més baix. Les declaracions d'ahir [d'Enric Millo] fan una profunda vergonya a tots els catalans, independentistes o no independentistes, votessin o no votessin l'1-O", ha reflexionat Torra en la sessió de control celebrada aquest dimecres al Parlament."No hi va haver cap tipus de violència ni el 20-S ni l'1-O. Cada vegada es va posant més de manifest que es volia articular un muntatge", ha destacat el president, que ha confirmat la voluntat del Govern de ser acusació popular en tots els judicis contra les càrregues policials del referèndum i que ha defensat que l'acció exterior de l'executiu se centrarà en fer "d'altaveu" dels encausats al Suprem.Eduard Pujol, portaveu parlamentari adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), ha carregat amb duresa contra "l'exgovernador civil" Enric Millo i el seu "testimoni fake" al Tribunal Suprem, en referència al judici de l'1-O. "La mentida pública és el mal menor. Han decidit que l'una, grande y libre és més important que la democràcia. El judici és l'eco de les mentides d'Estat. Un estat Pinotxo que protegeix la seva pròpia mentida és un estat de fake dret", ha reflexionat Pujol en la seva pregunta parlamentària.La vaga feminista ha irromput amb força en la sessió de control. "Les dones pararem aquest 8 de març. La igualtat ha de ser el vector rector d'aquest Govern", ha assegurat Eva Granados, portaveu parlamentària del PSC. "Comparteixo el diagnòstic, és oportú i imprescindible. Ens estem adonant de la situació greu que heu posat de manifest. Igualtat de gènere és igualtat i país d'oportunitats. No farem ni un pas enrere. Estem parlant d'un problema estructural d'una societat patriarcal que hem de canviar", ha assenyalat el president de la Generalitat, que portava la resposta preparada.Granados li ha retret que els governs independentistes dels últims anys han retallat un 30% els recursos dedicats a les dones. "Les entitats estan que trinen amb les retallades i els retards en els pagaments. President, ja no pot dir que l'Estat en té la culpa perquè ha rebutjat els pressupostos generals. El seu executiu està bloquejat, què pot fer si no sap governar? Posi la Generalitat al servei de tots els ciutadans. Demani la confiança de la cambra o convoqui eleccions", ha resumit. No hi ha hagut resposta de Torra perquè ha esgotat el temps en la primera intervenció.A preguntes de Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el dirigent independentista ha recalcat el suport de l'executiu a la vaga d'aquest divendres. "És un problema de tota la societat", ha apuntat Torra. Albiach ha acusat Ciutadans de fer servir el "feminisme liberal" per amagar el seu pacte amb Vox, una part del discurs que el president ha tingut interès en "subscriure íntegrament".Torra, després d'una pregunta d'Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya, sobre els peatges a Catalunya, ha denunciat el dèficit fiscal i l'incompliment dels pressupostos per part dels governs espanyols. "Hi ha 15.000 milions d'euros que marxen i no tornen. El dèficit fiscal acaba convertint-se en un dèficit social", ha assegurat el president de la Generalitat, que ha defensat la implantació de la vinyeta a les autopistes. "Aquest país no tindrà mai les infraestructures ni l'estat del benestar que es mereix fins que gestionem els nostres recursos", ha assenyalat."Catalunya és una nació de destí, un país que no mira els orígens. El Govern defensarà sempre els 7,5 milions de futurs dels catalans", ha assegurat Torra en resposta a Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC. "Em sento orgullós d'haver tingut José Montilla com a president, de tenir una cap de l'oposició de Jerez de la Frontera, de tenir un conseller amb pares marroquins", ha indicat el president de la Generalitat. "Defensarem sempre els drets de tots els catalans. La cohesió social ve per aquí", ha assenyalat el dirigent independentista.Sabrià ha fet la pregunta en referència a les paraules de Juan Manuel Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia, en les quals va acusar el Govern de no tractar bé els ciutadans andalusos que viuen a Catalunya. Torra, en aquest sentit, ha agraït que Montilla carregués contra Moreno per atiar la confrontació.Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de Ciutadans, ha anunciat en la sessió de control als consellers que denunciaran la presència del llaç groc al Palau de la Generalitat si no es retirà arran de l'inici de la campanya electoral. "Unes eleccions no són netes si l'administració no és neutral", ha assenyalat Carrizosa durant la sessió de control al Govern celebrada al Parlament. El dirigent del partit taronja ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez per permetre haver arribat fins a aquesta situació.En el torn de resposta, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha assegurat que l'executiu "no censurarà" cap símbol i ha indicat que permetrà als treballadors de la Generalitat exercir el dret a "protesta" davant la situació dels presos. "No tornarem la blanc i negre del No-Do", ha assegurat en referència al franquisme. Bosch també ha acusat Ciutadans d'abraçar el "masclisme" a través de la defensa del "feminisme liberal" i ha recordat que estan governant amb Vox a Andalusia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor