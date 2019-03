La secretària judicial del 20-S acusa els Mossos de minimitzar el dispositiu policial a Economia

La secretària judicial del jutjat d'instrucció número 13, Montserrat del Toro, ha assegurat que els Mossos van considerar "innecessari" fer un cèrcol davant de la porta de la conselleria d'Economia durant la manifestació del 20-S. Segons el seu relat, la intendent dels Mossos Teresa Laplana va argumentar que no creia que es produís "cap altercat d'ordre públic" malgrat que a partir de dos quarts de deu es van començar a acumular manifestants a la porta principal.Del Toro ha explicat que des de dins de l'edifici, on van trigar en trobar un responsable que els atengués per localitzar els despatxos que havien de ser escorcollats, va sentir com les persones mobilitzades cridaven consignes que ha definit com un "murmuri constant" al llarg de tot el dia de paraules en català. Entre els crits que se sentien, ha precisat, eren "Votarem", "No passaran", "Ni un pas enrere" o "No sortiran". "Eren frases que jo anava sentint", ha dit, tot afegint que els agents policials li van recomanar no acostar-se a cap finestra perquè la podien gravar des de l'exterior. Algunes d'aquestes consignes les ha atribuït a Carme Forcadell, que segons la secretària judicial va parlar a través d'un micròfon sobre les 18.30 d'aquell dia.La secretària judicial ha relatat un incident que assegura que va veure des de dins de l'edifici. Segons ha explicat, una "persona jove" es va aprovar a l'agent de la Guàrdia Civil que custodiava la porta, "li va posar una bandera molt a prop de la cara, li va cridar alguna cosa i em va donar la sensació que el va escopir". Va ser aleshores quan va parlar amb el tinent de la Guàrdia Civil per demanar-lo que truqués perquè "hi havia avisos que es podia aglutinar molta gent".Les condicions de la situació, ha dit, era que s'havia format un "passadís format per civils" a través dels quals podien accedir a l'edifici els detinguts. "La Guàrdia Civil em va dir que no eren condicions assumibles No podien garantir la seva pròpia seguretat i sortir en aquelles condicions", ha dit Del Toro, que ha precisat que a les 21.50 estava ja en condicions de sortir. Les dificultats, ha subratllat, hi van ser també per aconseguir menjar de l'exterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor