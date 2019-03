​Maria Lluïsa Algarra, la fugaç primera jutge del país

De Maria Lluïsa Algarra hi ha poques imatges. Tampoc és fàcil trobar informació que expliqui la seva curta però intensa vida. Des de fa anys, l’historiador de la Garriga Joan Garriga intenta ordenar el trencaclosques. I ho fa, sovint, amb l’ajuda de la família d'Algarra que encara viu a Barcelona. Nascuda l’any 1916 a la capital catalana, va ser una pionera en l’àmbit jurídic -convertint-se en la primera jutge de l'estat espanyol- i ja a l’exili es va fer molt reconeguda per la seva obra teatral.De jove va ser premiada per l’obra Judith i, posteriorment, es va llicenciar en Dret. Amb la Guerra Civil a punt de començar, va entrar a treballar a l’Oficina Jurídica de Barcelona.Garriga defensa que el seu paper en aquest òrgan de justícia de l’època “no va ser rellevant”, per la seva condició de jove lletrada auxiliar. Tot i això, la seva qualitat com a jurista va fer que fos nomenada el desembre de 1936 com a primera jutge de l’estat espanyol i de Catalunya, i que acabés sent destinada a Granollers.Al cap de pocs mesos, Algarra plegava. Garriga reconeix que avui en dia es desconeixen els motius exactes que la van portar a renunciar, i explica que va participar en moviments feministes i a la Unió de Dones de Catalunya, que va presentar ponències i que tenia una important formació intel·lectual.“Tot i això, passa a un cert ostracisme i l’any 1939 marxa cap a l’exili a Mèxic, on demana ajuda a la junta d’Auxili dels Republicans Espanyols”, relata l’historiador. De fet, va poder marxar gràcies al suport d’uns amics, que li van pagar el bitllet del vaixell on va pujar en un port francès. "Estava a la misèria", reconeix l'autor.Un cop a Mèxic, Algarra començava la segona part de la seva vida. Entre els anys 1941 i 1942 va conèixer el reconegut muralista José Reyes Meza, amb qui s’acabaria casant i tenint dos fills. De jurista va passar a escriure guions de teatre, ràdio i televisió, una tasca que li proporcionaria una fama que actualment encara és vigent al país. Ja amb aquest reconeixement, l’any 1957, després d’un viatge a Argentina, moria per l’afectació d'un virus. Una circumstància que, com molts aspectes de la seva vida, no ha quedat aclarida.Per Garriga, el d’Algarra és un més dels casos de catalans perduts a l’exili. “És trist, però és un altre exemple de les vàlues que es van perdre per culpa de la Guerra Civil, i el cas de la Maria Lluïsa Algarra s’ha de recordar i se n’ha de fer memòria”, defensa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor