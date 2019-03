Els veïns de l'àrea metropolitana pagaran un 5,7% menys pel rebut de l'aigua el 2020

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat que a partir de l'1 de gener del 2020 el preu del subministrament d'aigua prestat per Aigües de Barcelona serà un 5,7% més barat que actualment.Amb aquesta nova rebaixa, els veïns de la conurbació de Barcelona pagaran 32 euros menys per la seva factura respecte de l'import que pagaven el 2016. El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia ha recordat que durant aquest mandat l'ens metropolità s'ha proposat "fer valer el dret a l'aigua com un dret bàsic i universal" i que "es pagui allò que realment val el servei".Aquesta nova reducció del preu de l'aigua ha estat possible perquè l’AMB ha rebaixat la despesa formulada per l’empresa en diferents partides del servei, com ara l’energia elèctrica, les assessories, els treballs de manteniment per a tercers i les partides de publicitat. També, per la correcció dels excessos tarifaris registrats des del 2015, que s'elevaven fins als 52 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor