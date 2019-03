Per fi, la violència

Finalment. Ha calgut esperar tres setmanes però finalment ha arribat el moment en què s’ha provat la famosa violència, tan repetida i tan poc provada, i a la caverna udolen d’emoció (per cert, avui pràcticament tots els diaris inclouen columna del tema). Què no sabeu de quina violència estem parlant? Què us heu pres la "trampa del Fairy" com una broma? Doncs llegiu com ho recullen a la caverna sense, va per endavant, ni gota d’ironia:"Enric Millo compareixia al Suprem per explicar-nos l’arma química d’aquests CDR encara en bolquers: ruixar amb Fairy el terra, provocar que els policies rellisquessin i així poder pegar-los pontades de peu. Tot molt pacífic, sabonós, quasi tan tou", escriu Jesús Nieto a El Español "De l’autèntic caràcter dels CDR, destres en ruixar de rentaplats el terra per fer relliscar els policies i, un cop caiguts, donar-los puntades al cap", resumeix Miquel Giménez a Voz Pópuli , en una columna on –després de donar lliçons d’empatia- també despatxa pel primer d’octubre no hi va haver "ni senyores amb els dits trencats i mamelles rebregades, ni nens amb el cap obert"."Els activistes de l’1-O abocaven detergent a l’entrada d’alguns col·legis, amb la perversa intenció que rellisquessin els antidisturbis i poder donar-los puntades amb més comoditat. Tal qual", continua Antonio Casado a El Confidencial amb la confiança de qui té la paraula del Nen Jesús.Fins i tot Xavier Vida-Folch fa referència a "la trampa del Fairy" a El País , si bé reconeix –i és l’únic- que Millo no va acreditar –«ni li ho van demanar»- res del que va dir i que caldrà esperar a la part de les proves pericials per confirmar-ho.La resta no han pogut esperar a aquest detallet sense importància i ja en tenen prou amb el testimoni de Millo i De los Cobos per considerar provat que s’havia "organitzat un clima previ d’assetjament i violència" – segons l’editorial de El Mundo , que també assegura que la conselleria d’Economia, el 20 de setembre, va ser "assaltada".Potser per això, Antonio Casado, tot i els dubtes, ja té clar que "ningú aposta per l’absolució de tots els càrrecs i de tots els processats que ara s’asseuen al banc. Que hi haurà condemna contra els principals responsables de la doble trama política i judicial contra l’ordre constitucional, encara que no sigui per rebel·lió, sembla inevitable. Si no, caldria marxar d’aquest país. L’Estat pot ser magnànim i generós, però mai dèbil ni claudicant".Judici polític? Qui ha dit judici polític?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor