VÍDEO L'esbroncada de Marchena a Pina per intentar repreguntar sobre les càrregues policials de l'1-O

Nova topada al Suprem entre el jutge Marchena i Jordi Pina, l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. El president de la sala ha esbroncat llargament Pina, després que aquest intentés repreguntar el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O, per la seva afirmació del dia anterior que la policia espanyola no va carregar contra els votants durant el referèndum, segons la definició tècnica del que és una càrrega policial.El president de la Sala no només no ha deixat fer la pregunta a Pina, sinó que l'ha renyat per insistir en una qüestió que, a parer seu, ja estava resolta. Pina ha sortejat finalment la qüestió preguntant d'una altra manera De los Cobos: li ha demanat si els agents de la policia espanyola "van colpejar" ciutadans l'1-O, evitant el conflictiu terme "carregar".

