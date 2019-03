Cs denunciarà el Govern si no retira el llaç groc de Palau durant la campanya electoral

Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de Ciutadans, ha anunciat aquest dimecres que denunciaran la presència del llaç groc al Palau de la Generalitat si no es retirà arran de l'inici de la campanya electoral. "Unes eleccions no són netes si l'administració no és neutral", ha assenyalat Carrizosa durant la sessió de control al Govern celebrada al Parlament. El dirigent del partit taronja ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez per permetre haver arribat fins a aquesta situació.En el torn de resposta, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha assegurat que l'executiu "no censurarà" cap símbol i ha indicat que permetrà als treballadors de la Generalitat exercir el dret a "protesta" davant la situació dels presos. "No tornarem la blanc i negre del No-Do", ha assegurat en referència al franquisme. Bosch també ha acusat Ciutadans d'abraçar el "masclisme" a través de la defensa del "feminisme liberal" i ha recordat que estan governant amb Vox a Andalusia.

