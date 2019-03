VÍDEO Pérez de los Cobos s'embolica amb la «convivència» i «el respecte a la llei»

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos s'ha embolicat aquest dimecres al Suprem, en el segon dia del seu interrogatori com a testimoni en el judici de l'1-O. De los Cobos, que va ser el coordinador de l'operatiu policial durant el referèndum, ha negat que hagués declarat durant la instrucció que, en la jornada del referèndum, el "compliment de la llei" estava per damunt de "la convivència", justificant d'aquesta forma les càrregues de la policia espanyola l''1-O.Davant aquesta afirmació, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha demanat a la sala recuperar l'àudio de la declaració de Pérez de los Cobos durant la instrucció. Un àudio on, com sostenia l'advocat, el coronel posava per davant el compliment de la llei a la convivència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor