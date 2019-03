Vox suspèn de militància el seu president a Lleida detingut per abusos sexuals

José Antonio Ortiz Cambray, amb companys de Vox Foto: Europa Press

Vox ha suspès de militància el president de la formació a Lleida, José Antonio Ortiz, fins que s'aclareixin els fets o "es pugui prendre una decisió fundada". Ortiz ha estat detingut aquest dimarts a Lleida per abusos sexuals a majors d'edat, però també podrien incloure menors incapacitats.El partit ha subratllat que Ortiz no ocupa cap càrrec de responsabilitat en el partit i que és "només" un militant de base. En tot cas, la formació també ha remarcat que entre les seves propostes polítiques hi ha l'enduriment de penes per determinats delictes, entre ells els que s'imputarien a Ortiz.La investigació està en fase inicial i és possible que Ortiz passi a disposició judicial aquest mateix dimecres, en les properes hores.La detenció es va produir aquest dimarts a la tarda al centre de treball del líder de Vox, al barri de Cappont. Els Mossos haurien actuat després de rebre una denúncia per abusos sexuals a menors.Les víctimes serien conegudes del seu entorn més proper, segons els rotatius. Tots els abusats serien de gènere masculí.

