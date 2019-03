Els valencians perden un senador la propera legislatura per la reducció de la població

El País Valencià perdrà un senador autonòmic en la pròxima legislatura i passarà de tindre'n sis a cinc, que es repartiran entre els grups parlamentaris de les noves Corts després dels comicis autonòmics del 28 d'abril, segons explica el Diari la Veu . En aquesta legislatura han tingut aquest càrrec Rita Barberá (PP), Alberto Fabra (PP), Joan Lerma (PSPV) i Carles Mulet (Compromís).Les autonomies tenen diversos senadors triats pels seus respectius parlaments, que se sumen als que elegeixen els ciutadans en les urnes en les eleccions generals. Totes compten amb un senador de designació fix i un altre més per cada milió d'habitants, per la qual cosa el número total puja o baixa segons ho fa la població. Són càrrecs que es renoven després de cada procés electoral autonòmic i que es distribueixen els partits polítics segons els seus resultats.Els valencians van elegir el 2015 sis senadors autonòmics després de les eleccions d'aquell any. Segons el padró de 2014, l'oficial en aquell moment, tenia una població de 5.004.844 habitants, així que li corresponia designar el senador que tenen totes les autonomies i altres cinc més, un per milió.Quan van arribar les eleccions generals de 2016, però, es va actualitzar el cens i la població valenciana havia baixat dels cinc milions –té 4.963.703 habitants–, per la qual cosa havia de perdre un dels escons. Les Corts entenien, no obstant això, que els seus senadors de designació són triats per a quatre anys segons el cicle electoral autonòmic i que no se li podia retirar el mandat a un d'ells amb la legislatura en marxa.Finalment, els grups parlamentaris del Senat van votar i ho van fer a favor del criteri valencià: el País Valencià mantindria els sis senadors fins les següents eleccions autonòmiques, que estan ja oficialment convocades per al 28 d'abril. Així, en la pròxima legislatura, aquesta autonomia tindrà cinc senadors per designació parlamentària, han confirmat a Europa Press des de les Corts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor