​VÍDEO Pedrerol ja té entrenador per al Madrid

Ni Copa del Rei, ni Lliga... i des d'aquest vespre, tampoc Champions League. El Santiago Bernabéu ha estat testimoni de luxe de com se'n pot anar en orris tota una temporada en tan sols set dies. Pocs aficionats del Reial Madrid es podien arribar a imaginar, dimecres passat, la tragèdia esportiva que els assetjava. L'Ajax de Frenkie De Jong ha remuntat l'eliminatòria i ha deixat fora el conjunt blanc als vuitens de final de la competició europea, amb un incontestable 1-4. Un Madrid irreconeixible al Bernabéu des de la derrota amb el Girona: un caos en defensa i encaixant molts gols en només quatre partits.El periodista Josep Pedrerol ha estat molt crític amb el club blanc en el seu editorial del programa El Chiringuito TV, emès després de la catàstrofe de la Champions. Ho podeu veure en el vídeo de sota:Pedrerol, molt irritat, ha dit que el Madrid havia caigut “fent el ridícul”. I no ha escatimat crítiques contra alguns dels jugadors, que haurien hagut de donar “un pas endavant”. També s'ha recordat de Sergio Ramos, que va autodescartar-se d’aquest partit amb una targeta groga provocada a Amsterdam.El periodista ho té clar: “Neteja”. Bale i alguns jugadors han d’anar fora, opina, i l’entrenador Solari, també. De fet, a la matinada, Pedrerol ha fet un tuit on se li ha entès tot: “Hem de començar a treballar, ja”. Ho acompanyava amb una foto de Mourinho.

