VÍDEO Roncero, sobre el Madrid: «Em sento humiliat»

Ni Copa del Rei, ni Lliga... i des d'aquest vespre, tampoc Champions League. El Santiago Bernabéu ha estat testimoni de luxe de com se'n pot anar en orris tota una temporada en tan sols set dies. Pocs aficionats del Reial Madrid es podien arribar a imaginar, dimecres passat, la tragèdia esportiva que els assetjava. L'Ajax de Frenkie De Jong ha remuntat l'eliminatòria i ha deixat fora el conjunt blanc als vuitens de final de la competició europea, amb un incontestable 1-4. Un Madrid irreconeixible al Bernabéu des de la derrota amb el Girona: un caos en defensa i encaixant molts gols en només quatre partits.El polèmic periodista Tomás Roncero, seguidor incondicional del Reial Madrid, s’ha mostrat “humiliat” en el seu anàlisi posterior al partit contra l'Ajax. “Era un desastre temut però no anunciat”, ha dit.Roncero, entre el dolor i la ràbia, dona per acabada una època del club: “Fa dos anys teníem un equip per guanyar-ho tot. I ara, què queda?”. I ho ha argumentat: “Ens hem autodestruït”.El periodista ha llençat un missatge al club després de la derrota: “Amb aquests ridículs és igual tenir l’estadi més bonic del món”.

