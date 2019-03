Els associats de la Crida aposten per presentar-se el 28-A en una «confluència electoral»

Ja hi ha resultats de la consulta interna que ha fet la Crida Nacional per la República als seus associats de cara a les eleccions espanyoles del 28-A. El 97% dels votants -un total d'11.815, un 20% dels inscrits- ha avalat que la Crida "impulsi" una llista unitària de cara als comicis al Congrés dels Diputats, i un 91% dels qui han participat han apostat per participar dins d'una "confluència electoral" de cara a les eleccions.Aquestes dades suposen un aval a la presència de la Crida als comicis en un moment en què les negociacions amb l'espai del PDECat, que en els últims dies ha multiplicat els contactes de cara a una coalició sota el nom de Junts per Catalunya (JxCat).El PDECat, de fet, ha convocat per aquest dimecres una reunió extraordinària de la direcció executiva per tal de tancar les llistes al Congrés dels Diputats i el format amb el qual es presentarà a les eleccions espanyoles del 28-A. La trobada se celebrarà al migdia, segons les fonts consultades per. Serà dia abans que es trobi el consell nacional de la formació -també de forma extraordinària- a l'Hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat, on la candidatura també ha de ser avalada.La data límit per formalitzar coalicions electorals és el dia 15 de març, mentre que el 25 d'aquest mes s'han de fer arribar al registre la relació completa dels integrants de la llista, que amb tota probabilitat s'anomenarà Junts per Catalunya (JxCat). L'escenari més probable a hores d'ara és que Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull siguin caps de llista en tres demarcacions -Barcelona, Lleida i Tarragona, respectivament-. David Bonvehí, president del PDECat, va visitar dissabte Carles Puigdemont a Waterloo per perfilar la candidatura, i el dia anterior va ser a Soto del Real amb els presos.L'entitat presidida per Sànchez -i impulsada per Puigdemont- ha celebrat en els últims dies una consulta als adherits per tal de saber què fer a les espanyoles. En cas que no hi hagi una llista unitària, els associats han tingut a les seves mans decidir si s'impliquen en una candidatura transversal. "Si altres organitzacions polítiques acceptessin la confluència electoral, veuries bé que la Crida participés com a tal en les eleccions del 28 d'abril?", deia la segona pregunta que es fa arribar als inscrits

